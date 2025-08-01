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«Нет оружия хуже слов». Карлос Алькарас высказался о негативном влиянии социальных сетей

«Нет оружия хуже слов». Карлос Алькарас высказался о негативном влиянии социальных сетей
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о негативных комментариях в социальных сетях.

«Я часто пользуюсь социальными сетями, и это не очень хорошая среда, если не сказать — ужасная. Они стали очень важным инструментом для работы, но на личном уровне это очень уродливый мир. В конечном счёте там нет ничего настоящего. Люди показывают жизнь, которая им не принадлежит, лицо, которое им не принадлежит. И, кроме того, есть много людей, которые могут достучаться до вас простым комментарием и причинить вам боль. Думаю, что нет оружия хуже слов», — приводит слова Алькараса Financial Times.

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