Давидович-Фокина вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Торонто, где может сыграть с Рублёвым
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19-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Торонто (Канада). В третьем круге он обыграл чеха Якуба Меншика (18-й в рейтинге) со счётом 6:2: 6:4.
Торонто. 3-й круг
01 августа 2025, пятница. 18:10 МСК
19
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
2 : 0
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|6
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|4
18
Якуб Меншик
Я. Меншик
Встреча продолжалась 1 час 16 минут. В её рамках Давидович-Фокина два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Меншика семь эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
За выход в четвертьфинал Давидович-Фокина поспорит с победителем матча Андрей Рублёв (Россия) — Лоренцо Сонего (Италия).
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