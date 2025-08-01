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Алехандро Давидович-Фокина — Якуб Меншик, результат матча 1 августа, счёт 2:0, 3-й круг турнира в Торонто

Давидович-Фокина вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Торонто, где может сыграть с Рублёвым
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19-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Торонто (Канада). В третьем круге он обыграл чеха Якуба Меншика (18-й в рейтинге) со счётом 6:2: 6:4.

Торонто. 3-й круг
01 августа 2025, пятница. 18:10 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
19
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Якуб Меншик
18
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. В её рамках Давидович-Фокина два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Меншика семь эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

За выход в четвертьфинал Давидович-Фокина поспорит с победителем матча Андрей Рублёв (Россия) — Лоренцо Сонего (Италия).

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