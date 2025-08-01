Давидович-Фокина вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Торонто, где может сыграть с Рублёвым

19-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Торонто (Канада). В третьем круге он обыграл чеха Якуба Меншика (18-й в рейтинге) со счётом 6:2: 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. В её рамках Давидович-Фокина два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Меншика семь эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

За выход в четвертьфинал Давидович-Фокина поспорит с победителем матча Андрей Рублёв (Россия) — Лоренцо Сонего (Италия).