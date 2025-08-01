«Не говорил, что не хочу играть». Давидович-Фокина — о жалобах на раннее начало матчей

19-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина высказался о критике в свой адрес после его высказываний о ранних матчах на «Мастерсе» в Торонто (Канада).

«Это был сложный матч, я написал на своей странцие в социальных сетях, что поединок назначен слишком рано, они сделали это очень плохо, поскольку остальные матчи начинаются в 12:30, но я говорил не то, что не хочу играть в 11:00, а то, что ситуация должна измениться. В этом году я уже дважды играл с Меншиком, знал, что будет трудно, потому что у него отличная подача, однако понимал, что у меня будут шансы в каждом гейме. Матч был напряжённым, хотя результат этого и не показывает», — приводит слова Давидович-Фокины Punto de Break.

Испанец в третьем круге одолел чеха Якуба Меншика со счётом 6:2, 6:4. Далее он сразится с победителем матча Андрей Рублёв (Россия) — Лоренцо Сонего (Италия).