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«Похоже на поход в спортзал с тренером». Каспер Рууд — о работе с психологом

«Похоже на поход в спортзал с тренером». Каспер Рууд — о работе с психологом
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13-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал, что посещение психолога помогло ему улучшить свои результаты.

«У меня был хороший опыт общения с психологом, было ощущение, что это похоже на поход в спортзал с тренером, чтобы работать над своей физической формой, но разговор с психологом — это как тренировка своего ментального аспекта тем же способом. Ты тренируешь мозг, приводишь мысли в порядок и находишь новый способ мотивировать себя. Это действительно полезно. Сейчас об этом говорить естественно, и я хотел бы посоветовать людям, которые сталкиваются с трудностями, у которых есть проблемы или которые колеблются, стоит ли об этом говорить. Думаю, что это действительно хорошая вещь, которую стоит попробовать, и мне это действительно помогло», — приводит слова Рууда We Love Tennis.

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