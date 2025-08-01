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Наоми Осака — Елена Остапенко, результат матча 1 августа 2025, счет 2:0, 3-й круг Монреаля

Наоми Осака переиграла Елену Остапенко в матче третьего круга «тысячника» в Монреале
Наоми Осака
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Японская теннисистка Наоми Осака одержала победу над латвийской спортсменкой Еленой Остапенко в матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Счёт — 6:2, 6:4.

Монреаль. 3-й круг
01 августа 2025, пятница. 19:40 МСК
Наоми Осака
49
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Елена Остапенко
26
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

Встреча продолжалась 1 час 11 минут. За это время Осака реализовала пять брейк-пойнтов из восьми возможных, выполнила пять подач навылет и допустила одну двойную ошибку. Остапенко допустила четыре двойные ошибки, выполнила два эйса и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.

В 1/8 финала турнира в Канаде Наоми Осака сыграет с сильнейшей в матче Анастасия Севастова (Латвия) — Джессика Пегула (США). Этот поединок пройдёт вечером 1 августа.

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