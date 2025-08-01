Наоми Осака переиграла Елену Остапенко в матче третьего круга «тысячника» в Монреале
Поделиться
Японская теннисистка Наоми Осака одержала победу над латвийской спортсменкой Еленой Остапенко в матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Счёт — 6:2, 6:4.
Монреаль. 3-й круг
01 августа 2025, пятница. 19:40 МСК
49
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
26
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Встреча продолжалась 1 час 11 минут. За это время Осака реализовала пять брейк-пойнтов из восьми возможных, выполнила пять подач навылет и допустила одну двойную ошибку. Остапенко допустила четыре двойные ошибки, выполнила два эйса и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.
В 1/8 финала турнира в Канаде Наоми Осака сыграет с сильнейшей в матче Анастасия Севастова (Латвия) — Джессика Пегула (США). Этот поединок пройдёт вечером 1 августа.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 августа 2025
-
21:19
-
20:57
-
20:53
-
20:50
-
20:36
-
20:19
-
19:49
-
19:30
-
19:24
-
19:08
-
18:56
-
18:48
-
18:48
-
18:32
-
18:24
-
18:02
-
17:46
-
16:30
-
13:00
-
12:45
-
12:29
-
12:13
-
12:10
-
12:00
-
11:52
-
11:38
-
11:36
-
11:25
-
11:25
-
11:17
-
11:03
-
10:56
-
10:52
-
10:28
-
10:24