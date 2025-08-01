Эмма Радукану: я родилась в Канаде, поэтому для меня важно добиться здесь успеха

Чемпионка US Open – 2021, 33-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о поддержке трибун на турнире WTA-1000 в Монреале (Канада). В матче второго круга Эмма со счётом 6:2, 6:4 обыграла 37-ю ракетку мира из США Питон Стирнс.

«Я просто хочу сказать спасибо. Вижу флаг Великобритании и видела его в самые ответственные моменты. На самом деле я родилась в Канаде, поэтому для меня очень важно вернуться сюда и добиться здесь успеха. Очень рада, что прошла в следующий круг», — приводит слова Радукану The Tennis Gazette.

В третьем круге соревнований Эмма Радукану встретится с американкой Амандой Анисимовой (седьмая в рейтинге).