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Клара Таусон — Юлия Стародубцева, результат матча 1 августа 2025, счет 2:0, 3-й круг Монреаля

Клара Таусон вышла в 1/8 финала турнира в Монреале, повесив Стародубцевой «баранку»
Клара Таусон
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Датская теннисистка Клара Таусон 19-я ракетка мира, обыграла 73-ю ракетку мира представительницу Украины Юлию Стародубцеву в матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Счёт — 6:4, 6:0

Монреаль. 3-й круг
01 августа 2025, пятница. 19:40 МСК
Клара Таусон
19
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		0
         
Юлия Стародубцева
73
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. За это время Таусон реализовала пять брейк-пойнтов из девяти возможных, выполнила две подачи навылет и допустила одну двойную ошибку. Стародубцева не допустила ни одной двойной ошибки, ни выполнила ни одного эйса и реализовала один брейк-пойнт.

В 1/8 финала турнира в Канаде Клара Таусон сыграет с сильнейшей в матче Ева Лис (Германия) — Ига Швёнтек (Польша). Этот матч пройдёт в ночь с 1 на 2 августа.

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