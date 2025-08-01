«В детстве нас всегда путали». Рублёв прошёл тест, где узнал своего близнеца в ATP-туре

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прошёл тест от пресс-службы ATP, по итогам которого узнал, что его близнецом из топ-теннисистов стал третья ракетка мира немец Александр Зверев
— Без чего ты не можешь отправиться в поездку?
— Наверное, без ноутбука и колонок.
— Когда приходит время сыграть в ATP-викторину...
— Попробуем. Если надо — сделаю, если не надо — тоже нормально.
— Как ты празднуешь победу?
— Скорее, я бы сказал, эффектно рухнул на землю.
— Какое у тебя любимое блюдо?
— Однозначно суши.
— Вечеринка после турнира — как ты поступишь?
— Всё нормально, но я не танцую.
— Ты собираешься на фестиваль — кто будет хедлайнером?
— Те, к кому у меня одинаково хорошее чувство — это Post Malone и Гарри Стайлз.
— Если бы ты мог посетить любой турнир ATP, какой бы это был?
— Любой из них, не знаю. Я выиграл в Мадриде, так что пусть будет Мадрид.
— Кто твой теннисист?
— Александр Зверев.
— Удивительно?
— Нет. В детстве нас всегда путали, — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.