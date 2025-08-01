«В детстве нас всегда путали». Рублёв прошёл тест, где узнал своего близнеца в ATP-туре

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прошёл тест от пресс-службы ATP, по итогам которого узнал, что его близнецом из топ-теннисистов стал третья ракетка мира немец Александр Зверев

— Без чего ты не можешь отправиться в поездку?

— Наверное, без ноутбука и колонок.

— Когда приходит время сыграть в ATP-викторину...

— Попробуем. Если надо — сделаю, если не надо — тоже нормально.

— Как ты празднуешь победу?

— Скорее, я бы сказал, эффектно рухнул на землю.

— Какое у тебя любимое блюдо?

— Однозначно суши.

— Вечеринка после турнира — как ты поступишь?

— Всё нормально, но я не танцую.

— Ты собираешься на фестиваль — кто будет хедлайнером?

— Те, к кому у меня одинаково хорошее чувство — это Post Malone и Гарри Стайлз.

— Если бы ты мог посетить любой турнир ATP, какой бы это был?

— Любой из них, не знаю. Я выиграл в Мадриде, так что пусть будет Мадрид.

— Кто твой теннисист?

— Александр Зверев.

— Удивительно?

— Нет. В детстве нас всегда путали, — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.