«Понадобится поездка в академию Надаля». Рууд — о своём неудачном ударе в Торонто

13-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд пошутил в соцсетях о своей ошибке, которую он допустил в матче с португальцем Нуну Боржешем в третьем круге «Мастерса» в Торонто (Канада). Выполняя форхенд на бегу, Рууд попытался исполнить банана-шот в стиле 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля.

«Думаю, мне понадобится быстрая поездка в Академию Рафаэля Надаля, чтобы отточить этот удар», — написал Рууд в социальных сетях.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

В третьем круге «Мастерса» в Торонто Каспер обыграл Нуну со счётом 7:5, 6:4. В четвёртом круге Рууд встретится с 16-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым.