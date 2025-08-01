«Понадобится поездка в академию Надаля». Рууд — о своём неудачном ударе в Торонто
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13-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд пошутил в соцсетях о своей ошибке, которую он допустил в матче с португальцем Нуну Боржешем в третьем круге «Мастерса» в Торонто (Канада). Выполняя форхенд на бегу, Рууд попытался исполнить банана-шот в стиле 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля.
Торонто. 3-й круг
31 июля 2025, четверг. 22:30 МСК
42
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Окончен
0 : 2
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13
Каспер Рууд
К. Рууд
«Думаю, мне понадобится быстрая поездка в Академию Рафаэля Надаля, чтобы отточить этот удар», — написал Рууд в социальных сетях.
Фото: Скриншот из трансляции
Фото: Скриншот из трансляции
Фото: Скриншот из трансляции
В третьем круге «Мастерса» в Торонто Каспер обыграл Нуну со счётом 7:5, 6:4. В четвёртом круге Рууд встретится с 16-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым.
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