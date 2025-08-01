Андрей Рублёв вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Торонто, обыграв Лоренцо Сонего

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Торонто (Канада). В третьем круге он обыграл итальянца Лоренцо Сонего (38-й в рейтинге) со счётом 5:7, 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту. В её рамках Рублёв шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Сонего 10 эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Счёт личных встреч Андрея и Лоренцо стал 3-2 в пользу Рублёва. В четвёртом круге соревнований в Торонто россиянин сыграет с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (19-й в рейтинге).