«Очень взволнован и мотивирован». Рублёв прокомментировал выход в 1/8 финала в Торонто
Поделиться
11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в четвёртый круг «Мастерса» в Торонто (Канада). В третьем круге россиянин обыграл итальянца Лоренцо Сонего со счётом 5:7, 6:4, 6:3.
Торонто. 3-й круг
01 августа 2025, пятница. 19:40 МСК
11
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|3
38
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
«Очень рад, это первый раз, когда я выиграл два матча и вышел в 1/8 финала в Торонто. Во втором и третьем сетах я смог играть более агрессивно, допускал меньше ошибок. Посмотрим, что будет дальше, я очень взволнован и мотивирован», — приводит слова Рублёва официальный сайт ATP.
В четвёртом круге соревнований в Торонто россиянин сыграет с испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной (19-й в рейтинге).
Материалы по теме
Комментарии
- 1 августа 2025
-
23:54
-
23:25
-
23:25
-
23:16
-
23:14
-
22:59
-
22:55
-
22:43
-
22:13
-
22:06
-
21:19
-
20:57
-
20:53
-
20:50
-
20:36
-
20:19
-
19:49
-
19:30
-
19:24
-
19:08
-
18:56
-
18:48
-
18:48
-
18:32
-
18:24
-
18:02
-
17:46
-
16:30
-
13:00
-
12:45
-
12:29
-
12:13
-
12:10
-
12:00
-
11:52