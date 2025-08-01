Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Очень взволнован и мотивирован». Рублёв прокомментировал выход в 1/8 финала в Торонто

«Очень взволнован и мотивирован». Рублёв прокомментировал выход в 1/8 финала в Торонто
Комментарии

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в четвёртый круг «Мастерса» в Торонто (Канада). В третьем круге россиянин обыграл итальянца Лоренцо Сонего со счётом 5:7, 6:4, 6:3.

Торонто. 3-й круг
01 августа 2025, пятница. 19:40 МСК
Андрей Рублёв
11
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		4 3
         
Лоренцо Сонего
38
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего

«Очень рад, это первый раз, когда я выиграл два матча и вышел в 1/8 финала в Торонто. Во втором и третьем сетах я смог играть более агрессивно, допускал меньше ошибок. Посмотрим, что будет дальше, я очень взволнован и мотивирован», — приводит слова Рублёва официальный сайт ATP.

В четвёртом круге соревнований в Торонто россиянин сыграет с испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной (19-й в рейтинге).

Календарь турнира в Торонто
Сетка турнира в Торонто
Материалы по теме
Волевая победа Рублёва в Торонто! Он впервые с февраля одолел на харде соперника из топ-50
Волевая победа Рублёва в Торонто! Он впервые с февраля одолел на харде соперника из топ-50
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android