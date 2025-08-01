Андрей Рублёв одержал две победы подряд на «Мастерсе» впервые с августа 2024 года

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв одержал две победы подряд на «Мастерсе» впервые с августа 2024 года. Тогда на турнире в Цинциннати (США) он дошёл до 1/4 финала, где уступил лидеру мирового рейтинга Яннику Синнеру (6:4, 5:7, 4:6).

В третьем круге соревнований в Торонто (Канада) Андрей обыграл итальянца Лоренцо Сонего (38-й в рейтинге) со счётом 5:7, 6:4, 6:3. В четвёртом круге соревнований в Канаде россиянин сразится с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (19-й в рейтинге).

«Мастерс» в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующий чемпион соревнований — Алексей Попырин из Австралии.