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Андрей Рублёв одержал две победы подряд на «Мастерсе» впервые с августа 2024 года

Андрей Рублёв одержал две победы подряд на «Мастерсе» впервые с августа 2024 года
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11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв одержал две победы подряд на «Мастерсе» впервые с августа 2024 года. Тогда на турнире в Цинциннати (США) он дошёл до 1/4 финала, где уступил лидеру мирового рейтинга Яннику Синнеру (6:4, 5:7, 4:6).

Торонто. 3-й круг
01 августа 2025, пятница. 19:40 МСК
Андрей Рублёв
11
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		4 3
         
Лоренцо Сонего
38
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего

В третьем круге соревнований в Торонто (Канада) Андрей обыграл итальянца Лоренцо Сонего (38-й в рейтинге) со счётом 5:7, 6:4, 6:3. В четвёртом круге соревнований в Канаде россиянин сразится с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (19-й в рейтинге).

«Мастерс» в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующий чемпион соревнований — Алексей Попырин из Австралии.

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