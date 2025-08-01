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Синнер приступил к тренировкам перед серией турниров в Америке

Синнер приступил к тренировкам перед серией турниров в Америке
Янник Синнер
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Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер начал тренировки в Монте-Карло перед вылетом на американскую серию турниров. Кадрами игры со своими спарринг-партнёрами итальянец поделился в социальных сетях.

«Вернулся к работе, чувствую себя отлично», — написал Синнер в социальных сетях.

Следующим турниром, в котором ожидается участие Янника Синнера, станет «Мастерс» в Цинциннати (США), который пройдёт с 5 по 18 августа. Лидер мирового рейтинга является действующим чемпионом данных соревнований на хардовом покрытии. Напомним, Синнер пропускает текущий турнир серии «Мастерс» в Торонто (Канада) на фоне усталости после выступления на Уимблдоне-2025.

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