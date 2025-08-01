Джессика Пегула неожиданно проиграла 386-й ракетке мира в третьем круге турнира в Монреале

Американская теннисистка четвёртая ракетка мира Джессика Пегула уступила латвийской спортсменке 386-му номеру рейтинга Анастасии Севастовой в матче третьего круга турнира WTA-1000 в Монреале (Канада). Счёт — 6:3, 4:6, 1:6.

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. За это время Севастова реализовала пять брейк-пойнтов из восьми возможных, выполнила одну подачу навылет и допустила две двойные ошибки. Пегула допустила три двойные ошибки, выполнила один эйс и реализовала 4 брейк-пойнта из 13.

В 1/8 финала турнира в Канаде Анастасия Севастова сыграет с японской теннисисткой Наоми Осакой, которая ранее одолела её соотечественницу Елену Остапенко.