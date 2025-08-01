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Анастасия Севастова — Джессика Пегула, результат матча 1 августа 2025, счет 2:1, 3-й круг Монреаля

Джессика Пегула неожиданно проиграла 386-й ракетке мира в третьем круге турнира в Монреале
Джессика Пегула
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Американская теннисистка четвёртая ракетка мира Джессика Пегула уступила латвийской спортсменке 386-му номеру рейтинга Анастасии Севастовой в матче третьего круга турнира WTA-1000 в Монреале (Канада). Счёт — 6:3, 4:6, 1:6.

Монреаль. 3-й круг
01 августа 2025, пятница. 21:15 МСК
Анастасия Севастова
386
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 1
         
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. За это время Севастова реализовала пять брейк-пойнтов из восьми возможных, выполнила одну подачу навылет и допустила две двойные ошибки. Пегула допустила три двойные ошибки, выполнила один эйс и реализовала 4 брейк-пойнта из 13.

В 1/8 финала турнира в Канаде Анастасия Севастова сыграет с японской теннисисткой Наоми Осакой, которая ранее одолела её соотечественницу Елену Остапенко.

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