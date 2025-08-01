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Анастасия Севастова установила уникальное достижение после победы над Джессикой Пегулой

Анастасия Севастова установила уникальное достижение после победы над Джессикой Пегулой
Анастасия Севастова
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386-я ракетка мира представительница Латвии Анастасия Севастова стала третьей теннисисткой с наименьшим рейтингом, которой удалось одолеть игрока из топ-5 на турнире уровня Tier I/WTA-1000 с момента введения этой категории в 1990 году. Сегодня, 1 августа, Севастова победила четвёртую ракетку мира Джессику Пегулу (США) в третьем круге престижного турнира в Монреале.

Монреаль. 3-й круг
01 августа 2025, пятница. 21:15 МСК
Анастасия Севастова
386
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 1
         
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Ранее подобное достижение установили американки Дженнифер Каприати на турнире в Хилтон-Хеде в 1990 году (без рейтинга) и Слоан Стивенс в 2017 году в Торонто, будучи 934-й ракеткой мира.

В 1/8 финала турнира в Канаде Анастасия Севастова сразится с японской теннисисткой Наоми Осакой, которая ранее одолела её соотечественницу Елену Остапенко.

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