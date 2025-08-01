Анастасия Севастова установила уникальное достижение после победы над Джессикой Пегулой
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386-я ракетка мира представительница Латвии Анастасия Севастова стала третьей теннисисткой с наименьшим рейтингом, которой удалось одолеть игрока из топ-5 на турнире уровня Tier I/WTA-1000 с момента введения этой категории в 1990 году. Сегодня, 1 августа, Севастова победила четвёртую ракетку мира Джессику Пегулу (США) в третьем круге престижного турнира в Монреале.
Монреаль. 3-й круг
01 августа 2025, пятница. 21:15 МСК
386
Анастасия Севастова
А. Севастова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|1
4
Джессика Пегула
Д. Пегула
Ранее подобное достижение установили американки Дженнифер Каприати на турнире в Хилтон-Хеде в 1990 году (без рейтинга) и Слоан Стивенс в 2017 году в Торонто, будучи 934-й ракеткой мира.
В 1/8 финала турнира в Канаде Анастасия Севастова сразится с японской теннисисткой Наоми Осакой, которая ранее одолела её соотечественницу Елену Остапенко.
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