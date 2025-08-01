Анастасия Севастова установила уникальное достижение после победы над Джессикой Пегулой

386-я ракетка мира представительница Латвии Анастасия Севастова стала третьей теннисисткой с наименьшим рейтингом, которой удалось одолеть игрока из топ-5 на турнире уровня Tier I/WTA-1000 с момента введения этой категории в 1990 году. Сегодня, 1 августа, Севастова победила четвёртую ракетку мира Джессику Пегулу (США) в третьем круге престижного турнира в Монреале.

Ранее подобное достижение установили американки Дженнифер Каприати на турнире в Хилтон-Хеде в 1990 году (без рейтинга) и Слоан Стивенс в 2017 году в Торонто, будучи 934-й ракеткой мира.

В 1/8 финала турнира в Канаде Анастасия Севастова сразится с японской теннисисткой Наоми Осакой, которая ранее одолела её соотечественницу Елену Остапенко.