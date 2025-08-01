Андрей Рублёв одержал победу над игроком топ-50 на харде впервые с февраля 2025 года

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в матче третьего круга на «Мастерсе» в Торонто (Канада) с итальянцем Лоренцо Сонего (38-й в рейтинге) одержал первую победу на харде над соперником из топ-50 со времён поединка с британцем Джеком Дрейпером в Дохе (Катар) в феврале этого года. Тогда россиянин в финале одолел британца со счётом 7:5, 5:7, 6:1.

На канадском «Мастерсе» Рублёв обыграл Сонего со счётом 5:7, 6:4, 6:3. В четвёртом круге соревнований в Канаде россиянин сразится с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (19-й в рейтинге).

«Мастерс» в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующий чемпион соревнований — Алексей Попырин из Австралии.