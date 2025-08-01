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Мэдисон Киз — Кэти Макнелли, результат матча 1 августа 2025, счёт 2:1, 3-й круг Монреаля

Мэдисон Киз пробилась в 1/8 финала «тысячника» в Монреале
Мэдисон Киз
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Американская теннисистка восьмая ракетка мира Мэдисон Киз одержала победу над соотечественницей 116-м номером рейтинга Кэти Макнелли в третьем круге турнира WTA-1000 в Монреале (Канада). Счёт — 2:6, 6:3, 6:3.

Монреаль. 3-й круг
01 августа 2025, пятница. 21:10 МСК
Мэдисон Киз
8
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		3 3
         
Кэти Макнелли
116
США
Кэти Макнелли
К. Макнелли

Встреча продолжалась 2 часа 14 минут. За это время Киз реализовала 3 брейк-пойнта из 12 возможных, выполнила три подачи навылет и допустила шесть двойных ошибок. Макнелли допустила семь двойных ошибок, выполнила один эйс и реализовала три брейк-пойнта из семи.

В 1/8 финала турнира в Канаде Мэдисон Киз сыграет с сильнейшей теннисисткой в матче между Белиндой Бенчич (Швейцария) и Каролиной Муховой (Чехия).

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