Севастова — вторая по возрасту за 40 лет, кто победил игрока топ-5 на «тысячнике» в Канаде
Поделиться
386-я ракетка мира 35-летняя представительница Латвии Анастасия Севастова стала второй по возрасту теннисисткой за последние 40 лет, кто одержал победу над соперницей из топ-5 мирового рейтинга в одиночном женском разряде на канадском турнире категории WTA-1000. Об этом сообщает OptaAce. В третьем круге в Монреале Анастасия обыграла четвёртую ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 3:6, 6:4, 6:1.
Монреаль. 3-й круг
01 августа 2025, пятница. 21:15 МСК
386
Анастасия Севастова
А. Севастова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|1
4
Джессика Пегула
Д. Пегула
По этому показателю Севастова уступает только американке Серене Уильямс, которая в 2019 году одолела представительницу Японии Наоми Осаку.
В 1/8 финала турнира в Канаде Анастасия Севастова сразится с японской теннисисткой Наоми Осакой, которая ранее обыграла её соотечественницу Елену Остапенко.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 августа 2025
-
23:54
-
23:25
-
23:25
-
23:16
-
23:14
-
22:59
-
22:55
-
22:43
-
22:13
-
22:06
-
21:19
-
20:57
-
20:53
-
20:50
-
20:36
-
20:19
-
19:49
-
19:30
-
19:24
-
19:08
-
18:56
-
18:48
-
18:48
-
18:32
-
18:24
-
18:02
-
17:46
-
16:30
-
13:00
-
12:45
-
12:29
-
12:13
-
12:10
-
12:00
-
11:52