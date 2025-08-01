Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Севастова — вторая по возрасту за 40 лет, кто победил игрока топ-5 на «тысячнике» в Канаде

Севастова — вторая по возрасту за 40 лет, кто победил игрока топ-5 на «тысячнике» в Канаде
Комментарии

386-я ракетка мира 35-летняя представительница Латвии Анастасия Севастова стала второй по возрасту теннисисткой за последние 40 лет, кто одержал победу над соперницей из топ-5 мирового рейтинга в одиночном женском разряде на канадском турнире категории WTA-1000. Об этом сообщает OptaAce. В третьем круге в Монреале Анастасия обыграла четвёртую ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

Монреаль. 3-й круг
01 августа 2025, пятница. 21:15 МСК
Анастасия Севастова
386
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 1
         
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

По этому показателю Севастова уступает только американке Серене Уильямс, которая в 2019 году одолела представительницу Японии Наоми Осаку.

В 1/8 финала турнира в Канаде Анастасия Севастова сразится с японской теннисисткой Наоми Осакой, которая ранее обыграла её соотечественницу Елену Остапенко.

Календарь турнира в Монреале
Сетка турнира в Канаде
Материалы по теме
Анастасия Севастова установила уникальное достижение после победы над Джессикой Пегулой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android