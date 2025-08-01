Севастова — вторая по возрасту за 40 лет, кто победил игрока топ-5 на «тысячнике» в Канаде

386-я ракетка мира 35-летняя представительница Латвии Анастасия Севастова стала второй по возрасту теннисисткой за последние 40 лет, кто одержал победу над соперницей из топ-5 мирового рейтинга в одиночном женском разряде на канадском турнире категории WTA-1000. Об этом сообщает OptaAce. В третьем круге в Монреале Анастасия обыграла четвёртую ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

По этому показателю Севастова уступает только американке Серене Уильямс, которая в 2019 году одолела представительницу Японии Наоми Осаку.

В 1/8 финала турнира в Канаде Анастасия Севастова сразится с японской теннисисткой Наоми Осакой, которая ранее обыграла её соотечественницу Елену Остапенко.