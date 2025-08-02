«Просто старалась сохранить свой темп». Осака — о победе над Остапенко в Монреале
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 49-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала выход в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В третьем круге она одержала победу над латвийской спортсменкой Еленой Остапенко со счётом 6:2, 6:4.
Монреаль. 3-й круг
01 августа 2025, пятница. 19:40 МСК
49
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
26
Елена Остапенко
Е. Остапенко
«Конечно, она взяла мои подачи пару раз. Елена действительно хорошо принимает, так что не могу считать это личным оскорблением. Выходила на корт, зная, что она отличный игрок и если я дам ей шанс, она пробьёт выигрышный удар, поэтому просто старалась сохранить свой темп и играть как можно стабильнее», — приводит слова Осаки официальный сайт WTA.
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