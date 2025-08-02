«Просто старалась сохранить свой темп». Осака — о победе над Остапенко в Монреале

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 49-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала выход в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В третьем круге она одержала победу над латвийской спортсменкой Еленой Остапенко со счётом 6:2, 6:4.

«Конечно, она взяла мои подачи пару раз. Елена действительно хорошо принимает, так что не могу считать это личным оскорблением. Выходила на корт, зная, что она отличный игрок и если я дам ей шанс, она пробьёт выигрышный удар, поэтому просто старалась сохранить свой темп и играть как можно стабильнее», — приводит слова Осаки официальный сайт WTA.