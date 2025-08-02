Фрэнсис Тиафо вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Торонто, где сыграет с Алексом де Минором

12-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Торонто (Канада). В третьем круге он обыграл австралийца Александара Вукича со счётом 6:3, 4:6, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. В её рамках Тиафо девять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Вукича четыре эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

За выход в четвертьфинал Фрэнсис Тиафо поспорит с восьмой ракеткой мира австралийским теннисистом Алексом де Минором.

Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующий чемпион соревнований — Алексей Попырин.