Фрэнсис Тиафо вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Торонто, где сыграет с Алексом де Минором
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12-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Торонто (Канада). В третьем круге он обыграл австралийца Александара Вукича со счётом 6:3, 4:6, 6:3.
Торонто. 3-й круг
01 августа 2025, пятница. 22:30 МСК
12
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|3
99
Александар Вукич
А. Вукич
Встреча продолжалась 1 час 40 минут. В её рамках Тиафо девять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Вукича четыре эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.
За выход в четвертьфинал Фрэнсис Тиафо поспорит с восьмой ракеткой мира австралийским теннисистом Алексом де Минором.
Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующий чемпион соревнований — Алексей Попырин.
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