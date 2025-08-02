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Фрэнсис Тиафо — Александар Вукич, результат матча 1 августа счёт 2:1, 3-й круг турнира в Торонто

Фрэнсис Тиафо вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Торонто, где сыграет с Алексом де Минором
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12-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Торонто (Канада). В третьем круге он обыграл австралийца Александара Вукича со счётом 6:3, 4:6, 6:3.

Торонто. 3-й круг
01 августа 2025, пятница. 22:30 МСК
Фрэнсис Тиафо
12
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
3 		6 3
         
Александар Вукич
99
Австралия
Александар Вукич
А. Вукич

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. В её рамках Тиафо девять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Вукича четыре эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

За выход в четвертьфинал Фрэнсис Тиафо поспорит с восьмой ракеткой мира австралийским теннисистом Алексом де Минором.

Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующий чемпион соревнований — Алексей Попырин.

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