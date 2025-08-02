Рахимова и Воскобоева проиграли во втором круге парного турнира в Монреале
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Российская теннисистка Камилла Рахимова в паре с Галиной Воскобоевой (Казахстан) потерпели поражение в матче второго круга парного разряда турнира в Монреале (Канада). Они проиграли тандему из США Кэролайн Доулхайд и Софье Кенин. Счёт — 3:6, 4:6.
Монреаль — Парный разряд. 2-й круг
01 августа 2025, пятница. 23:20 МСК
Камилла Рахимова
Галина Воскобоева
К. Рахимова Г. Воскобоева
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Кэролайн Доулхайд
Софья Кенин
К. Доулхайд С. Кенин
Встреча длилась 1 час 16 минут. За это время Рахимова и Воскобоева реализовали два брейк-пойнта из пяти возможных, выполнили одну подачу навылет и допустили пять двойных ошибок. Доулхайд и Кенин допустили три двойные ошибки, выполнили два эйса и реализовали четыре брейк-пойнта из восьми.
В 1/4 финала турнира в Монреале Кэролайн Доулхайд и Софье Кенин (обе — США) сыграют с сильнейшей парой матча Кристина Букша (Испания)/Суко Аояма (Япония) — Майя Джойнт (Австралия)/Кэти Макнелли (США).
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