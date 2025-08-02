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Камилла Рахимова, Галина Воскобоева — Кэролайн Доулхайд, Софья Кенин, результат матча 1 августа 2025, счет 0:2, 2-й круг Монреаля

Рахимова и Воскобоева проиграли во втором круге парного турнира в Монреале
Камилла Рахимова
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Российская теннисистка Камилла Рахимова в паре с Галиной Воскобоевой (Казахстан) потерпели поражение в матче второго круга парного разряда турнира в Монреале (Канада). Они проиграли тандему из США Кэролайн Доулхайд и Софье Кенин. Счёт — 3:6, 4:6.

Монреаль — Парный разряд. 2-й круг
01 августа 2025, пятница. 23:20 МСК
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
Галина Воскобоева
Казахстан
Галина Воскобоева
К. Рахимова Г. Воскобоева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Кэролайн Доулхайд
США
Кэролайн Доулхайд
Софья Кенин
США
Софья Кенин
К. Доулхайд С. Кенин

Встреча длилась 1 час 16 минут. За это время Рахимова и Воскобоева реализовали два брейк-пойнта из пяти возможных, выполнили одну подачу навылет и допустили пять двойных ошибок. Доулхайд и Кенин допустили три двойные ошибки, выполнили два эйса и реализовали четыре брейк-пойнта из восьми.

В 1/4 финала турнира в Монреале Кэролайн Доулхайд и Софье Кенин (обе — США) сыграют с сильнейшей парой матча Кристина Букша (Испания)/Суко Аояма (Япония) — Майя Джойнт (Австралия)/Кэти Макнелли (США).

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