Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Циципас — о последнем матче Федерера: я плакал той ночью. Он мой идол, это очевидно

Циципас — о последнем матче Федерера: я плакал той ночью. Он мой идол, это очевидно
Аудио-версия:
Комментарии

30-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился воспоминаниями о последнем матче 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера. Швейцарец завершил карьеру на Кубке Лэйвера в сентябре 2022 года.

«Это была очень эмоциональная неделя. Я плакал той ночью. Никогда бы не подумал, что заплачу из-за кого-то в теннисном мире, кроме себя. Вспоминал, с чего началась моя мечта, как я восхищался Роджером. И вот оказался рядом, когда он завершал карьеру. Знал, что этот момент наступает. Это было очень трогательно. Прочувствовал это вместе с ним – и до сих пор это вызывает сильные эмоции. Он мой идол, это очевидно. Видеть, как он уходит именно так – наверное, самая большая мечта, которая могла когда-либо сбыться», — приводит слова Циципаса Tennis365.

Материалы по теме
Стефанос Циципас проиграл на старте турнира в Торонто
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android