Циципас — о последнем матче Федерера: я плакал той ночью. Он мой идол, это очевидно

30-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился воспоминаниями о последнем матче 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера. Швейцарец завершил карьеру на Кубке Лэйвера в сентябре 2022 года.

«Это была очень эмоциональная неделя. Я плакал той ночью. Никогда бы не подумал, что заплачу из-за кого-то в теннисном мире, кроме себя. Вспоминал, с чего началась моя мечта, как я восхищался Роджером. И вот оказался рядом, когда он завершал карьеру. Знал, что этот момент наступает. Это было очень трогательно. Прочувствовал это вместе с ним – и до сих пор это вызывает сильные эмоции. Он мой идол, это очевидно. Видеть, как он уходит именно так – наверное, самая большая мечта, которая могла когда-либо сбыться», — приводит слова Циципаса Tennis365.