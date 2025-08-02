Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс уступили во втором круге парного турнира в Монреале

Чемпионки Уимблдона-2025 Вероника Кудерметова (Россия) и Элисе Мертенс (Бельгия) проиграли во втором круге парного турнира в канадском Монреале. Со счётом 5:7, 3:6 они уступили тандему Анастасии Пановой (Россия) и Ханьюй Го (Китай).

Игра длилась 1 час 25 минут. За это время Кудерметова и Мертенс реализовали три брейк-пойнта из семи возможных, выполнили одну подачу навылет и допустили одну двойную ошибку. Го и Панова допустили три двойные ошибки, выполнили два эйса и реализовали 5 брейк-пойнтов из 10.

В 1/4 финала турнира в Монреале Анастасия Панова (Россия) и Ханьюй Го (Китай) сыграют с сильнейшей парой матча Кристина Букша (Испания)/Суко Аояма (Япония) — Майя Джойнт (Австралия)/Кэти Макнелли (США).