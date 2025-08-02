Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Будут новые звёзды». Циципас сравнил игру Синнера и Алькараса с «Большой тройкой»

«Будут новые звёзды». Циципас сравнил игру Синнера и Алькараса с «Большой тройкой»
Аудио-версия:
Комментарии

30-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас ответил, играют ли итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас на более высоком уровне, чем швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович.

«Не думаю, что можно сказать, что Синнер и Алькарас лучше Федерера, Надаля и Джоковича, пока они не выиграют столько же турниров, а это займёт много времени. Мы можем сказать, что уровень Янника и Карлоса очень высок. У нас станут появляться новые чемпионы, новые звёзды. Так будет происходить и дальше. Это часть игрового цикла, это часть того, как всё устроено. Я вам говорю, в ближайшие пять лет мы увидим, как в игру войдёт больше суперзвезд и больше игроков, чья идентичность будет отличаться от тех, кто играет сейчас. Роджер, Рафа и Новак подняли планку, и количество выигранных ими титулов будет трудно превзойти», — приводит слова Циципаса Tennis365.

Материалы по теме
Циципас — о последнем матче Федерера: я плакал той ночью. Он мой идол, это очевидно
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android