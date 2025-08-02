«Будут новые звёзды». Циципас сравнил игру Синнера и Алькараса с «Большой тройкой»

30-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас ответил, играют ли итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас на более высоком уровне, чем швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович.

«Не думаю, что можно сказать, что Синнер и Алькарас лучше Федерера, Надаля и Джоковича, пока они не выиграют столько же турниров, а это займёт много времени. Мы можем сказать, что уровень Янника и Карлоса очень высок. У нас станут появляться новые чемпионы, новые звёзды. Так будет происходить и дальше. Это часть игрового цикла, это часть того, как всё устроено. Я вам говорю, в ближайшие пять лет мы увидим, как в игру войдёт больше суперзвезд и больше игроков, чья идентичность будет отличаться от тех, кто играет сейчас. Роджер, Рафа и Новак подняли планку, и количество выигранных ими титулов будет трудно превзойти», — приводит слова Циципаса Tennis365.