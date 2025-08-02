Андрей Рублёв и Карен Хачанов проиграли на старте парного «Мастерса» в Торонто

Дуэт российских теннисистов Карена Хачанова и Андрея Рублёва не сумел выйти во второй круг «Мастерса» в Торонто в парном разряде. В первом круге они уступили паре Андре Горанссон (Швеция) — Сем Вербек (Нидерланды) в двух сетах со счётом 5:7, 2:6.
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Встреча продолжалась 1 час 13 минут. В её рамках Рублёв и Хачанов четыре раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Горанссона и Вербека четыре эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.
Во втором круге Вербек и Горанссон встретятся с аргентинским дуэтом Андрес Мольтени/Максимо Гонсалес.
Турнир в Торонто в парном разряде проходит с 31 июля по 7 августа.
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