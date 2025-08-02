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Рублёв/Хачанов — Горанссон/Вербек, результат матча 2 августа 2025, счёт 0:2, 1-й круг парного турнира ATP-1000 в Торонто

Андрей Рублёв и Карен Хачанов проиграли на старте парного «Мастерса» в Торонто
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Дуэт российских теннисистов Карена Хачанова и Андрея Рублёва не сумел выйти во второй круг «Мастерса» в Торонто в парном разряде. В первом круге они уступили паре Андре Горанссон (Швеция) — Сем Вербек (Нидерланды) в двух сетах со счётом 5:7, 2:6.

Торонто — Парный разряд. 1-й круг
02 августа 2025, суббота. 00:10 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2
7 		6
         
Андре Горанссон
Швеция
Андре Горанссон
Сем Вербек
Нидерланды
Сем Вербек
А. Горанссон С. Вербек

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. В её рамках Рублёв и Хачанов четыре раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Горанссона и Вербека четыре эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Во втором круге Вербек и Горанссон встретятся с аргентинским дуэтом Андрес Мольтени/Максимо Гонсалес.

Турнир в Торонто в парном разряде проходит с 31 июля по 7 августа.

Календарь турнира в Торонто (пары)
Сетка турнира в Торонто (пары)
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