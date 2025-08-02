Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Швёнтек — Ева Лис, результат матча 2 августа 2025, счёт 2:0, 3-й круг турнира WTA-1000 в Монреале

Ига Швёнтек за 71 минуту разгромила Еву Лис и вышла в 1/8 финала «тысячника» в Монреале
Комментарии

Третья ракетка мира 24-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек (второй посев) уверенно вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Монреале (Канада). В матче третьего круга Ига со счётом 6:2, 6:2 победила 69-й номер рейтинга 23-летнюю представительницу Германии Еву Лис.

Монреаль. 3-й круг
02 августа 2025, суббота. 02:10 МСК
Ева Лис
69
Германия
Ева Лис
Е. Лис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Ига Швёнтек
3
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Встреча Швёнтек с Лис продлилась 1 час 11 минут. В её рамках Ига два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Лис ни одного эйса, три двойные ошибки и ни одного выигранного брейк-пойнта из одного заработанного.

Следующей соперницей Швёнтек в Монреале станет 19-я ракетка мира 22-летняя Клара Таусон из Дании.

Сетка турнира WTA-1000 в Монреале (2025)
Календарь турнира WTA-1000 в Монреале (2025)
Материалы по теме
Андрей Рублёв и Карен Хачанов проиграли на старте парного «Мастерса» в Торонто

Допинг-скандалы в теннисе:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android