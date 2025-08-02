Ига Швёнтек за 71 минуту разгромила Еву Лис и вышла в 1/8 финала «тысячника» в Монреале
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Третья ракетка мира 24-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек (второй посев) уверенно вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Монреале (Канада). В матче третьего круга Ига со счётом 6:2, 6:2 победила 69-й номер рейтинга 23-летнюю представительницу Германии Еву Лис.
Монреаль. 3-й круг
02 августа 2025, суббота. 02:10 МСК
69
Ева Лис
Е. Лис
Окончен
0 : 2
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3
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Встреча Швёнтек с Лис продлилась 1 час 11 минут. В её рамках Ига два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Лис ни одного эйса, три двойные ошибки и ни одного выигранного брейк-пойнта из одного заработанного.
Следующей соперницей Швёнтек в Монреале станет 19-я ракетка мира 22-летняя Клара Таусон из Дании.
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