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Тейлор Фриц — Габриэль Диалло, результат матча 25 июля 2025, счёт 2:0, 3-й круг турнира ATP-1000 в Торонто, Канада

Тейлор Фриц уверенно вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Торонто
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Четвёртая ракетка мира 27-летний американский теннисист Тейлор Фриц (второй посев) вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Торонто (Канада). В матче второго круга Тейлор со счётом 6:4, 6:2 обыграл 36-й номер рейтинга 23-летнего представителя Канады Габриэля Диалло.

Торонто. 3-й круг
02 августа 2025, суббота. 02:10 МСК
Габриэль Диалло
36
Канада
Габриэль Диалло
Г. Диалло
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Встреча Фрица и Диалло продлилась 1 час 15 минут. В её рамках Тейлор пять раз подал навылет, ни допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Габриэля четыре эйса, шесть двойных ошибок и ни одного выигранного брейк-пойнта из одного заработанного.

Следующим соперником Фрица в Торонто станет 27-я ракетка мира 23-летний чех Иржи Легечка.

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