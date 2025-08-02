Тейлор Фриц уверенно вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Торонто

Четвёртая ракетка мира 27-летний американский теннисист Тейлор Фриц (второй посев) вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Торонто (Канада). В матче второго круга Тейлор со счётом 6:4, 6:2 обыграл 36-й номер рейтинга 23-летнего представителя Канады Габриэля Диалло.

Встреча Фрица и Диалло продлилась 1 час 15 минут. В её рамках Тейлор пять раз подал навылет, ни допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Габриэля четыре эйса, шесть двойных ошибок и ни одного выигранного брейк-пойнта из одного заработанного.

Следующим соперником Фрица в Торонто станет 27-я ракетка мира 23-летний чех Иржи Легечка.

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