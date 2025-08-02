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Белинда Бенчич — Каролина Мухова, результат матча 2 августа 2025, счёт 1:2, третий круг турнира WTA-1000 в Монреале

Мухова одолела Бенчич и вышла в четвёртый круг «тысячника» в Монреале, где сыграет с Киз
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20-я ракетка мира 28-летняя швейцарская теннисистка Белинда Бенчич не смогла вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Монреале (Канада). В матче третьего круга Белинда в трёх сетах со счётом 7:6 (7:2), 2:6, 3:6 уступила 14-й в рейтинге 28-летней представительнице Чехии Каролине Муховой.

Монреаль. 3-й круг
02 августа 2025, суббота. 01:10 МСК
Белинда Бенчич
20
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 3
6 2 		6 6
         
Каролина Мухова
14
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

Встреча Бенчич с Муховой продлилась 2 часа 43 минуты. В её рамках Белинда один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала лишь 1 брейк-пойнт из 11 заработанных. На счету Каролины четыре эйса, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

Следующей соперницей Муховой в Монреале станет восьмая ракетка мира 30-летняя Мэдисон Киз из США.

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