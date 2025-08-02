Мухова одолела Бенчич и вышла в четвёртый круг «тысячника» в Монреале, где сыграет с Киз

20-я ракетка мира 28-летняя швейцарская теннисистка Белинда Бенчич не смогла вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Монреале (Канада). В матче третьего круга Белинда в трёх сетах со счётом 7:6 (7:2), 2:6, 3:6 уступила 14-й в рейтинге 28-летней представительнице Чехии Каролине Муховой.

Встреча Бенчич с Муховой продлилась 2 часа 43 минуты. В её рамках Белинда один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала лишь 1 брейк-пойнт из 11 заработанных. На счету Каролины четыре эйса, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

Следующей соперницей Муховой в Монреале станет восьмая ракетка мира 30-летняя Мэдисон Киз из США.

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