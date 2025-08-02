Анна Калинская — Элина Свитолина: россиянка за 22 минуты разгромно проиграла первый сет

Сегодня, 2 августа, проходит третий круг хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), где встречаются 31-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская и 30-летняя украинская спортсменка Элина Свитолина (13-я в рейтинге). После первого сета счёт 6:1 в пользу Свитолиной.
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Счёт личных встреч в официальных матчах — 2-0 в пользу Свитолиной. Она обыграла Калинскую в первом круге «тысячника» в Дубае 2025 года — 6:1, 6:2. Ещё одна встреча между ними состоялась на грунте на турнире той же категории WTA-1000 в Риме в 2024 году. Там Элина также оказалась сильнее (6:3, 6:3).
Соревнования в Монреале проходят с 21 июля по 8 августа. Общий призовой фонд составляет $ 5,6 млн. На текущий момент действующей чемпионкой канадского «тысячника» является американка Джессика Пегула, но тогда турнир проходил в Торонто.
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