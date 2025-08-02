Анисимова разгромила Радукану, отдав лишь 3 гейма, и вышла в 4-й круг турнира в Монреале

Седьмая ракетка мира 23-летняя американская теннисистка Аманда Анисимова (пятый посев) уверенно вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Монреале (Канада). В матче третьего круга Аманда со счётом 6:2, 6:1 переиграла 33-й номер рейтинга 22-летнюю представительницу Великобритании Эмму Радукану.
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Встреча Анисимовой с Радукану продлилась 1 час 3 минуты. В её рамках Аманда четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Эммы ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.
Следующей соперницей Анисимовой в Монреале станет победительница встречи между украинкой Элиной Свитолиной (13) и россиянкой Анной Калинской (31).
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