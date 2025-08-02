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Аманда Анисимова — Эмма Радукану, результат матча 2 августа 2025, счёт 2:0, третий круг турнира WTA-1000 в Монреале, Канада

Анисимова разгромила Радукану, отдав лишь 3 гейма, и вышла в 4-й круг турнира в Монреале
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Седьмая ракетка мира 23-летняя американская теннисистка Аманда Анисимова (пятый посев) уверенно вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Монреале (Канада). В матче третьего круга Аманда со счётом 6:2, 6:1 переиграла 33-й номер рейтинга 22-летнюю представительницу Великобритании Эмму Радукану.

Монреаль. 3-й круг
02 августа 2025, суббота. 03:45 МСК
Аманда Анисимова
7
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Эмма Радукану
33
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

Встреча Анисимовой с Радукану продлилась 1 час 3 минуты. В её рамках Аманда четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Эммы ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.

Следующей соперницей Анисимовой в Монреале станет победительница встречи между украинкой Элиной Свитолиной (13) и россиянкой Анной Калинской (31).

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