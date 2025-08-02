Анна Калинская за 55 минут разгромно проиграла Элине Свитолиной на турнире в Монреале
Поделиться
31-я ракетка мира 26-летняя российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Монреале (Канада). В матче третьего круга Анна с разгромным счётом 1:6, 1:6 уступила представительнице Украины 13-й в рейтинге Элине Свитолиной.
Монреаль. 3-й круг
02 августа 2025, суббота. 04:10 МСК
31
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
13
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Встреча Калинской и Свитолиной продлилась 55 минут. В её рамках Анна один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Свитолиной восемь эйсов, две двойные ошибки и пять выигранных брейк-пойнтов из восьми.
Следующей соперницей Свитолиной в Монреале станет седьмая ракетка мира 23-летняя Аманда Анисимова из США, разгромившая в третьем круге Эмму Радукану (33) из Великобритании.
Материалы по теме
Самые необычные теннисные матчи:
Комментарии
- 2 августа 2025
-
05:06
-
04:48
-
04:33
-
04:05
-
03:30
-
03:23
-
01:25
-
00:56
-
00:55
-
00:46
-
00:41
-
00:28
-
00:23
- 1 августа 2025
-
23:54
-
23:25
-
23:25
-
23:16
-
23:14
-
22:59
-
22:55
-
22:43
-
22:13
-
22:06
-
21:19
-
20:57
-
20:53
-
20:50
-
20:36
-
20:19
-
19:49
-
19:30
-
19:24
-
19:08
-
18:56
-
18:48