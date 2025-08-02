Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Калинская — Элина Свитолина, результат матча 2 августа, 2025, счёт 0:2, третий круг турнира WTA-1000 в Монреале, Канада

Анна Калинская за 55 минут разгромно проиграла Элине Свитолиной на турнире в Монреале
Аудио-версия:
Комментарии

31-я ракетка мира 26-летняя российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Монреале (Канада). В матче третьего круга Анна с разгромным счётом 1:6, 1:6 уступила представительнице Украины 13-й в рейтинге Элине Свитолиной.

Монреаль. 3-й круг
02 августа 2025, суббота. 04:10 МСК
Анна Калинская
31
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Элина Свитолина
13
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Встреча Калинской и Свитолиной продлилась 55 минут. В её рамках Анна один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Свитолиной восемь эйсов, две двойные ошибки и пять выигранных брейк-пойнтов из восьми.

Следующей соперницей Свитолиной в Монреале станет седьмая ракетка мира 23-летняя Аманда Анисимова из США, разгромившая в третьем круге Эмму Радукану (33) из Великобритании.

Сетка турнира WTA-1000 в Монреале (2025)
Календарь турнира WTA-1000 в Монреале (2025)
Материалы по теме
Анна Калинская — Элина Свитолина: россиянка за 22 минуты разгромно проиграла первый сет

Самые необычные теннисные матчи:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android