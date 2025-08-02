Анна Калинская за 55 минут разгромно проиграла Элине Свитолиной на турнире в Монреале

31-я ракетка мира 26-летняя российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Монреале (Канада). В матче третьего круга Анна с разгромным счётом 1:6, 1:6 уступила представительнице Украины 13-й в рейтинге Элине Свитолиной.

Встреча Калинской и Свитолиной продлилась 55 минут. В её рамках Анна один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Свитолиной восемь эйсов, две двойные ошибки и пять выигранных брейк-пойнтов из восьми.

Следующей соперницей Свитолиной в Монреале станет седьмая ракетка мира 23-летняя Аманда Анисимова из США, разгромившая в третьем круге Эмму Радукану (33) из Великобритании.

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