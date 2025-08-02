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«Мастерс» в Торонто: результаты игрового дня 1 августа

«Мастерс» в Торонто: результаты игрового дня 1 августа
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В ночь с 1 на 2 августа в Торонто (Канада) прошёл пятый игровой день мужского турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей игрового дня.

Теннис. «Мастерс», Торонто (Канада). Третий круг. Результаты 1-2 августа:

1 августа:

  • Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Якуб Меншик (Чехия) — 6:2, 6:4.
  • Андрей Рублёв (Россия) – Лоренцо Сонего (Италия) — 5:7, 6:4, 6:3.
  • Артюр Фис (Франция) – Иржи Легечка (Чехия) — 6:3, 3:6, 4:6.
  • Фрэнсис Тиафо (США) – Александар Вукич (Австралия) — 6:3, 4:6, 6:3.

2 августа:

  • Габриэль Диалло (Канада) – Тейлор Фриц (США) — 4:6, 2:6.
  • Брендон Накашима (США) – Бен Шелтон (США) — 7:6, 2:6, 6:7.
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