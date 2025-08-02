«Мастерс» в Торонто: результаты игрового дня 1 августа

В ночь с 1 на 2 августа в Торонто (Канада) прошёл пятый игровой день мужского турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей игрового дня.

Теннис. «Мастерс», Торонто (Канада). Третий круг. Результаты 1-2 августа:

1 августа:

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Якуб Меншик (Чехия) — 6:2, 6:4.

Андрей Рублёв (Россия) – Лоренцо Сонего (Италия) — 5:7, 6:4, 6:3.

Артюр Фис (Франция) – Иржи Легечка (Чехия) — 6:3, 3:6, 4:6.

Фрэнсис Тиафо (США) – Александар Вукич (Австралия) — 6:3, 4:6, 6:3.

2 августа: