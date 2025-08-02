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«Я ей это подарила». Пегула — о неожиданном поражении от Севастовой в Монреале

«Я ей это подарила». Пегула — о неожиданном поражении от Севастовой в Монреале
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала неожиданное поражение в третьем круге турнира WTA-1000 в Монреале (Канада) от 386-й ракетки мира Анастасии Севастовой из Латвии — 6:3, 4:6, 1:6.

Монреаль. 3-й круг
01 августа 2025, пятница. 21:15 МСК
Анастасия Севастова
386
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 1
         
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

«Я ей это подарила. Когда позволяешь соперницам вернуться в игру, они могут играть очень хорошо. Думаю, она очень хорошо сыграла в третьем сете, но меня больше беспокоил мой уровень игры в середине второго сета.

Всё шло не очень хорошо, я не чувствую, что играю в отличный теннис. Иногда да, но у меня много перепадов, я делаю небрежные ошибки, и мне это не нравится. Это очень меня злит. Я немного перфекционистка, поэтому мне неприятно это говорить. Нужно найти способ выйти из этого состояния, не жалеть себя и не искать оправданий», — приводит слова Пегулы Punto de Break.

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