Турнир WTA-1000 в Монреале: расписание игрового дня со 2 на 3 августа

Сегодня, 2 августа, и в ночь на 3 августа в Монреале (Канада) пройдёт очередной игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей четвёртого круга.

Теннис. WTA-1000, Монреаль (Канада). 1/8 финала (время московское):

2 августа

19:30. Маккартни Кесслер (CША) — Марта Костюк (Украина)

21:00. Елена Рыбакина (Казахстан) — Даяна Ястремская (Украина).

3 августа

1:00. Кори Гауфф (CША) — Виктория Мбоко (Канада)

2:30. Чжу Линь (Китай) — Джессика Бузас Манейро (Испания).

Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Джессика Пегула. Отметим, что в прошлом году турнир проходил в Торонто.