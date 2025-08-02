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Турнир WTA-1000 в Монреале: расписание игрового дня со 2 на 3 августа

Турнир WTA-1000 в Монреале: расписание игрового дня со 2 на 3 августа
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Сегодня, 2 августа, и в ночь на 3 августа в Монреале (Канада) пройдёт очередной игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей четвёртого круга.

Теннис. WTA-1000, Монреаль (Канада). 1/8 финала (время московское):

2 августа
19:30. Маккартни Кесслер (CША) — Марта Костюк (Украина)
21:00. Елена Рыбакина (Казахстан) — Даяна Ястремская (Украина).

3 августа
1:00. Кори Гауфф (CША) — Виктория Мбоко (Канада)
2:30. Чжу Линь (Китай) — Джессика Бузас Манейро (Испания).

Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Джессика Пегула. Отметим, что в прошлом году турнир проходил в Торонто.

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