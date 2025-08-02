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На турнире WTA-1000 в Монреале не осталось ни одной россиянки в одиночном разряде

На турнире WTA-1000 в Монреале не осталось ни одной россиянки в одиночном разряде
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В Монреале (Канада) завершились матчи третьего круга хардового турнира категории WTA-1000. Ни одна российская теннисистка не смогла пробиться в 1/8 финала соревнований.

Последней из россиянок турнир завершила 31-я ракетка мира Анна Калинская, проигравшая в двух сетах украинке Элине Свитолиной (13-я в рейтинге WTA) — 1:6, 1:6. Всего в основной сетке турнира в Монреале старт взяли 11 представительниц России (Калинская, Мирра Андреева, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Полина Кудерметова, Камилла Рахимова, Анна Блинкова, Диана Шнайдер, Анастасия Потапова и Екатерина Александрова).

Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Джессика Пегула. Отметим, что в прошлом году турнир проходил в Торонто.

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