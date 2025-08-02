Кори Гауфф допустила 37 двойных ошибок в двух матчах турнира в Монреале

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф сделала 37 двойных ошибок в двух матчах хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

Гауфф в матче второго круга с соотечественницей Даниэль Коллинз (7:5, 4:6, 7:6 (7:2) допустила 23 двойные ошибки против 13 у соперницы, ещё 14 на её счету — в следующей игре с Вероникой Кудерметовой (4:6, 7:5, 6:2). У россиянки всего одна ошибка на подаче, что не помешало одержать победу представительнице США.

За выход в четвертьфинал турнира в Монреале Гауфф сыграет с обладательницей уайлд-кард Викторией Мбоко из Канады.

Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Джессика Пегула. Отметим, что в прошлом году турнир проходил в Торонто.