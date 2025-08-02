Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кори Гауфф допустила 37 двойных ошибок в двух матчах турнира в Монреале

Кори Гауфф допустила 37 двойных ошибок в двух матчах турнира в Монреале
Аудио-версия:
Комментарии

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф сделала 37 двойных ошибок в двух матчах хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

Гауфф в матче второго круга с соотечественницей Даниэль Коллинз (7:5, 4:6, 7:6 (7:2) допустила 23 двойные ошибки против 13 у соперницы, ещё 14 на её счету — в следующей игре с Вероникой Кудерметовой (4:6, 7:5, 6:2). У россиянки всего одна ошибка на подаче, что не помешало одержать победу представительнице США.

За выход в четвертьфинал турнира в Монреале Гауфф сыграет с обладательницей уайлд-кард Викторией Мбоко из Канады.

Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Джессика Пегула. Отметим, что в прошлом году турнир проходил в Торонто.

Материалы по теме
«Не хочу возглавлять эту статистику». Кори Гауфф — о проблемных моментах в своей игре
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android