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«У меня ребёнок и неидеальное колено». Севастова оценила сенсационную победу над Пегулой

«У меня ребёнок и неидеальное колено». Севастова оценила сенсационную победу над Пегулой
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386-я ракетка мира представительница Латвии Анастасия Севастова оценила неожиданную победу над американкой Джессикой Пегулой (четвёртый номер рейтинга) в третьем круге турнира WTA-1000 в Монреале (Канада) — 3:6, 6:4, 6:1.

Монреаль. 3-й круг
01 августа 2025, пятница. 21:15 МСК
Анастасия Севастова
386
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 1
         
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

«Это немного сюрреалистично. Я не думала о победе в матче, просто хотела как можно дольше оставаться на корте. В третьем сете я действительно показала отличный теннис, не допускала ошибок, и это было ключевым моментом.

Я не хотела сдаваться. Думаю, это было моё самое сложное возвращение. Возвращение после родов — это нормально. Нужно время, но его нужно не торопить, и я постепенно набираю форму. Но у меня ребёнок и неидеальное колено. Всё хорошо, но бывают дни, когда я чувствую себя не очень здорово», — приводит слова Севастовой пресс-служба турнира.

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