«У меня ребёнок и неидеальное колено». Севастова оценила сенсационную победу над Пегулой

386-я ракетка мира представительница Латвии Анастасия Севастова оценила неожиданную победу над американкой Джессикой Пегулой (четвёртый номер рейтинга) в третьем круге турнира WTA-1000 в Монреале (Канада) — 3:6, 6:4, 6:1.
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«Это немного сюрреалистично. Я не думала о победе в матче, просто хотела как можно дольше оставаться на корте. В третьем сете я действительно показала отличный теннис, не допускала ошибок, и это было ключевым моментом.
Я не хотела сдаваться. Думаю, это было моё самое сложное возвращение. Возвращение после родов — это нормально. Нужно время, но его нужно не торопить, и я постепенно набираю форму. Но у меня ребёнок и неидеальное колено. Всё хорошо, но бывают дни, когда я чувствую себя не очень здорово», — приводит слова Севастовой пресс-служба турнира.
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