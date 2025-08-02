«Хотела бы укладываться в два часа». Гауфф — о продолжительности своих матчей в Монреале

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф ответила на вопрос о продолжительности матчей с её участием на хардовом турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

– За два матча ты уже провела на корте более пяти часов. Как справляешься физически?

– Всё хорошо. Пока не чувствую, что выматываюсь физически. Я три недели тренировалась во Флориде – проводила на корте по 3-3,5 часа на 32-градусной влажной жаре. Так что эти матчи не кажутся мне такими уж долгими. Хотела бы укладываться в два часа, но если нужно больше – я готова, — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Гауфф в матче второго круга с соотечественницей Даниэль Коллинз (7:5, 4:6, 7:6 (7:2) провела на корте 2 часа 56 минут, в следующей игре с россиянкой Вероникой Кудерметовой (4:6, 7:5, 6:2) — на 20 минут меньше.

За выход в четвертьфинал турнира в Монреале Гауфф сыграет с обладательницей уайлд-кард Викторией Мбоко из Канады.