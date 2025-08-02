Наоми Осака рассказала о сотрудничестве с бывшим тренером Иги Швёнтек

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 49-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака поделилась первыми впечатлениями от работы с тренером Томашем Викторовски, который до 2024 года работал с полькой Игой Швёнтек.

«Я немного нервничала, потому что он кажется немного суровым, но на самом деле он довольно забавный. Он может неожиданно отпустить шутку, которую я не ожидала, или что-то в этом роде. Он мне очень нравится. Я знаю, что мы сыграли всего два матча, но он кажется очень решительным. И, думаю, это даёт мне понять, чего он хочет», — приводит слова Осаки сайт турнира в Монреале.