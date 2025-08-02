«Чувствую уверенность в себе». Аманда Анисимова — о настрое на «тысячнике» в Монреале

Седьмая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова высоко оценила свой настрой на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

Сегодня, 2 августа, Анисимова одержала разгромную победу над британкой Эммой Радукану со счётом 6:2, 6:1. В Канаде Аманда защищает очки за прошлогодний финал.

«Я приехала на этот турнир, чувствуя уверенность в себе. У меня был хороший сезон, и я чувствую, что моя игра отлично подходит для хардовых кортов здесь. Мне кажется, я играла очень хорошо», — приводит слова Анисимовой пресс-служба турнира в Монреале.

В июле Анисимова играла в финале Уимблдона-2025. В матче за титул она потерпела разгромное поражение от польки Иги Швёнтек — 0:6, 0:6.