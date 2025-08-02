«Чувствую уверенность в себе». Аманда Анисимова — о настрое на «тысячнике» в Монреале
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Седьмая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова высоко оценила свой настрой на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада).
Сегодня, 2 августа, Анисимова одержала разгромную победу над британкой Эммой Радукану со счётом 6:2, 6:1. В Канаде Аманда защищает очки за прошлогодний финал.
Монреаль. 3-й круг
02 августа 2025, суббота. 03:45 МСК
7
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
33
Эмма Радукану
Э. Радукану
«Я приехала на этот турнир, чувствуя уверенность в себе. У меня был хороший сезон, и я чувствую, что моя игра отлично подходит для хардовых кортов здесь. Мне кажется, я играла очень хорошо», — приводит слова Анисимовой пресс-служба турнира в Монреале.
В июле Анисимова играла в финале Уимблдона-2025. В матче за титул она потерпела разгромное поражение от польки Иги Швёнтек — 0:6, 0:6.
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