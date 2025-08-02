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«Чудеса! Волшебство!» Андрей Рублёв оценил волевую победу над Сонего в Торонто

«Чудеса! Волшебство!» Андрей Рублёв оценил волевую победу над Сонего в Торонто
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11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над итальянцем Лоренцо Сонего в третьем круге «Мастерса» в Торонто (Канада) — 5:7, 6:4, 6:3.

Торонто. 3-й круг
01 августа 2025, пятница. 19:40 МСК
Андрей Рублёв
11
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		4 3
         
Лоренцо Сонего
38
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего

– Андрей, поздравляю. Тяжёлая победа над всегда энергичным Сонего. Что сегодня хорошо сработало для тебя?
– Да, действительно, сегодня был тяжёлый матч. Он очень энергичный, агрессивный, всегда на позитиве, подбадривает.

Что сработало сегодня? То, что у меня получилось от начала до конца быть на одном уровне, не проваливаться. А даже когда проиграл сет, получилось, наоборот, как-то себя взбодрить лишний раз, ещё больше добавить позитива, чуть-чуть даже добавить в уровне игры. В итоге получилось выиграть.

– Теннис, ментальность – всё, похоже, в порядке на данный момент.
— В сегодняшнем матче да. Чудеса! Ещё и к сетке много раз выходил, причём в важные моменты. Из-за этого получилось выиграть много важных мячей. Вообще волшебство! — сказал Рублёв в эфире «Больше!».

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