Андрей Рублёв обозначил сильные стороны своего соперника по 1/8 финала в Торонто

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своём сопернике по матчу четвёртого круга на «Мастерсе» в Торонто (Канада), испанце Алехандро Давидович-Фокине.
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– Следующий соперник тоже очень энергичный – Алехандро. Ты ведешь у него 5:1 в личных встречах, но он сейчас в отличной форме и выиграл последний матч. Что делает его таким сильным в данный момент?
– Да, наверное, всё. Раз он сейчас так хорошо играет, проводит такие матчи, выигрывает у крутых игроков. В Вашингтоне обыграл всех топов, в финале у него были матчболы.
Он всегда хорошо играл. Он очень быстрый, один из самых быстрых игроков в туре в плане скорости ног. У него один из лучших ударов слева, да и просто он взрывной. Он очень быстро играет, держит высокий темп, старается не просто сильно бить, а именно давит скоростью, — сказал Рублёв в эфире «Больше!».
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