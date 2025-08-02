Андрей Рублёв обозначил сильные стороны своего соперника по 1/8 финала в Торонто

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своём сопернике по матчу четвёртого круга на «Мастерсе» в Торонто (Канада), испанце Алехандро Давидович-Фокине.

– Следующий соперник тоже очень энергичный – Алехандро. Ты ведешь у него 5:1 в личных встречах, но он сейчас в отличной форме и выиграл последний матч. Что делает его таким сильным в данный момент?

– Да, наверное, всё. Раз он сейчас так хорошо играет, проводит такие матчи, выигрывает у крутых игроков. В Вашингтоне обыграл всех топов, в финале у него были матчболы.

Он всегда хорошо играл. Он очень быстрый, один из самых быстрых игроков в туре в плане скорости ног. У него один из лучших ударов слева, да и просто он взрывной. Он очень быстро играет, держит высокий темп, старается не просто сильно бить, а именно давит скоростью, — сказал Рублёв в эфире «Больше!».