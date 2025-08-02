Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв обозначил сильные стороны своего соперника по 1/8 финала в Торонто

Андрей Рублёв обозначил сильные стороны своего соперника по 1/8 финала в Торонто
Аудио-версия:
Комментарии

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своём сопернике по матчу четвёртого круга на «Мастерсе» в Торонто (Канада), испанце Алехандро Давидович-Фокине.

Торонто. 4-й круг
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Андрей Рублёв
11
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Алехандро Давидович-Фокина
19
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

– Следующий соперник тоже очень энергичный – Алехандро. Ты ведешь у него 5:1 в личных встречах, но он сейчас в отличной форме и выиграл последний матч. Что делает его таким сильным в данный момент?
– Да, наверное, всё. Раз он сейчас так хорошо играет, проводит такие матчи, выигрывает у крутых игроков. В Вашингтоне обыграл всех топов, в финале у него были матчболы.

Он всегда хорошо играл. Он очень быстрый, один из самых быстрых игроков в туре в плане скорости ног. У него один из лучших ударов слева, да и просто он взрывной. Он очень быстро играет, держит высокий темп, старается не просто сильно бить, а именно давит скоростью, — сказал Рублёв в эфире «Больше!».

Материалы по теме
«Чудеса! Волшебство!» Андрей Рублёв оценил волевую победу над Сонего в Торонто
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android