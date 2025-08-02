Экс-тренер Джима Курье отметил один из факторов победы Синнера на Уимблдоне-2025

Брэд Стайн, бывший тренер экс первой ракетки мира американца Джима Курье, высказался об игре итальянского теннисиста Янника Синнера, отметив его победу над Карлосом Алькарасом (4:6, 6:4, 6:4, 6:4) в финале Уимблдона-2025.

«Если посмотреть на статистику матча, то можно заметить, что он много раз выходил в корт и забивал. Его шансы на успех были довольно высоки, но он бы не стал этого делать, скажем, двумя годами ранее. Это заслуга его тренеров и команды, с которой он работает, а также его самого, потому что он прислушивается к советам и принимает тот факт, что это поможет ему стать лучшим игроком или повлияет на его способность победить такого соперника, как Карлос, в этом матче», — сказал Стайн в новом выпуске подкаста The Sit-Down.

23-летний Синнер после победы на Уимблдоне стал четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема». Для карьерного «Шлема» ему не хватает титула на Rolan Garros.