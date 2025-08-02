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«Томми 6.0» — это совсем другой игрок». Тренер Пола — о прогрессе американского теннисиста

«Томми 6.0» — это совсем другой игрок». Тренер Пола — о прогрессе американского теннисиста
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Тренер Брэд Стайн, работающий с 15-й ракеткой мира Томми Полом, рассказал о прогрессе американского теннисиста за пять лет их совместного сотрудничества.

«Томми теперь довольно разносторонний игрок. Он использует удар слева, больше играет вне корта. Это было то, что мы хотели попробовать и сделать. Он выступает так же, если не больше, чем кто-либо другой в туре, и это был прогресс. Это заняло некоторое время.

У нас есть одна маленькая деталь, о которой мы постоянно говорим. Знаете, первое межсезонье, которое мы провели вместе, мы назвали «Томми 1.0», а в этом году мы работаем над «Томми 6.0», и я думаю, что «Томми 6.0» — это совсем другой игрок», — сказал Стайн в новом выпуске подкаста The Sit-Down.

Стайн работает с Полом с 2020 года. В то время американский теннисист занимал 90-ю строчку рейтинга ATP. За пять лет совместной работы со Стайном Пол выиграл четыре турнира ATP, а также выходил в полуфинал одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2023).

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