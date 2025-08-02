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Фриц — о «Мастерсе» в Торонто: мы видим много ужасного тенниса и матчей, полных ошибок

Фриц — о «Мастерсе» в Торонто: мы видим много ужасного тенниса и матчей, полных ошибок
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Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц объяснил, почему матчи на «Мастерсе» в Торонто (Канада) плохого качества.

«Было очень сложно играть хорошо. У меня такое чувство, что мы видим много ужасного тенниса, матчи, полные невынужденных и двойных ошибок, и всё это по двум основным причинам.

Главное — это мячи, которые сложнее всего контролировать в течение всего года. Они неплохие, но мячи Wilson US Open набирают скорость при отскоке, в отличие от других мячей, которыми мы играем в течение сезона. Раньше мячи имели тенденцию замедляться, размягчаться и цепляться за струны, а здесь происходит обратное.

Во-вторых, этот корт очень быстрый, даже быстрее, чем в Вашингтоне. Если кто-то берёт инициативу в свои руки и выполняет хороший атакующий удар, принять мяч сложно», — приводит слова Фрица Punto de Break.

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