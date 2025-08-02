«Мастерс» в Торонто: расписание игрового дня 2 августа

Сегодня, 2 августа, и в ночь на 3 августа в Торонто (Канада) пройдёт шестой игровой день мужского турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Теннис. «Мастерс», Торонто (Канада). Четвёртый круг (время московское). Расписание 2-3 августа:

2 августа:

19:30. Алекс Михельсен (США) — Лёнер Тьен (США).

21:00. Карен Хачанов (Россия) — Каспер Рууд (Норвегия).

3 августа:

2:00. Алексей Попырин (Австралия) — Хольгер Руне (Дания).

3:30. Александр Зверев (Германия) — Франсиско Серундоло (Аргентина).

Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом является австралиец Алексей Попырин.