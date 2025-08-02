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«А я не верила окружающим». Ига Швёнтек рассказала о критике в её адрес со стороны СМИ

«А я не верила окружающим». Ига Швёнтек рассказала о критике в её адрес со стороны СМИ
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Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, как относится к давлению на неё со стороны СМИ.

«В общем, я не читаю. Я читала только тогда, когда у меня было два месяца без турниров, просто потому, что мне было немного скучно. Внезапно я захотела увидеть это, потому что это было так нелепо, что я не верила окружающим, которые говорили, что это то, что пишут СМИ. Как общественные деятели и спортсмены мы не можем реагировать на всё, что происходит. Мы должны сосредоточиться на себе. Иногда это легче, иногда сложнее. В последние месяцы то, как СМИ иногда изображали меня и, к сожалению, польские СМИ относились ко мне и моей команде, было не очень приятным. Я надеюсь, что они оставят меня в покое и позволят мне делать свою работу», — приводит слова Швёнтек We Love Tennis.

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