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«На самом деле всё было не так просто». Швёнтек — о матче с Лис в Монреале

«На самом деле всё было не так просто». Швёнтек — о матче с Лис в Монреале
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Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась ощущениями после матча третьего круга турнира WTA-1000 в Монреале (Канада). Швёнтек обыграла немку Еву Лис со счётом 6:2, 6:2.

Монреаль. 3-й круг
02 августа 2025, суббота. 02:10 МСК
Ева Лис
69
Германия
Ева Лис
Е. Лис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Ига Швёнтек
3
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

– Вы провели два матча и проиграли всего восемь геймов. Как вы оцениваете своё выступление на турнире?
– Чувствую себя хорошо. Думаю, я провела два уверенных матча. Конечно, по мере продвижения по турниру соперники становятся сильнее, они тоже уже выиграли несколько матчей, так что теоретически всё должно становиться сложнее. Но я уверена в себе. Даже сегодня против Евы счёт может показаться односторонним, но на самом деле всё было не так просто. Так что да, в целом я довольна своей игрой.

– Почему вы говорите, что матч был не таким простым?
– Мне показалось, что она сыграла лучше, чем в Австралии, — возвращала более быстрые мячи, часто играла по линии. Она рисковала, и, когда удары проходили, они действительно были очень мощными. Были моменты, когда мне приходилось играть в защите, так что да, всё было не так просто, как может показаться по счёту», – сказала Швёнтек на пресс-конференции после матча.

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