Рублёв — о турнире в Торонто: смотрел матч Медведева и Попырина, и там были только подачи

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался об уровне игры на «Мастерсе» в Торонто (Канада) на примере матча соотечественника Даниила Медведева и австралийца Алексея Попырина.

«Как зритель я получаю гораздо больше удовольствия от тенниса на медленных кортах. Например, многие считают Уимблдон быстрым, но это покрытие даёт возможность играть длинные розыгрыши, переключаться из защиты в атаку, продумывать структуру розыгрыша и проявлять инициативу. Для победы на таких кортах требуется гораздо больше тактического интеллекта и лучшей физической подготовки, потому что нужно быть очень ловким и умным, передвигаясь по корту.

Я смотрел матч между Даниилом и Алексеем, и там были только подачи и много невынужденных ошибок. Не было никакой возможности увидеть розыгрыш мяча с задней линии, пока Даниил был на корте, а он игрок, который любит розыгрыши с задней линии. Но это просто невозможно. На таком быстром корте тактическая разница гораздо меньше», — приводит слова Рублёва Punto de Break.