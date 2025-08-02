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Рублёв — о турнире в Торонто: смотрел матч Медведева и Попырина, и там были только подачи

Рублёв — о турнире в Торонто: смотрел матч Медведева и Попырина, и там были только подачи
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11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался об уровне игры на «Мастерсе» в Торонто (Канада) на примере матча соотечественника Даниила Медведева и австралийца Алексея Попырина.

Торонто. 3-й круг
01 августа 2025, пятница. 05:20 МСК
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		4 4
5 		6 6
         
Алексей Попырин
26
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин

«Как зритель я получаю гораздо больше удовольствия от тенниса на медленных кортах. Например, многие считают Уимблдон быстрым, но это покрытие даёт возможность играть длинные розыгрыши, переключаться из защиты в атаку, продумывать структуру розыгрыша и проявлять инициативу. Для победы на таких кортах требуется гораздо больше тактического интеллекта и лучшей физической подготовки, потому что нужно быть очень ловким и умным, передвигаясь по корту.

Я смотрел матч между Даниилом и Алексеем, и там были только подачи и много невынужденных ошибок. Не было никакой возможности увидеть розыгрыш мяча с задней линии, пока Даниил был на корте, а он игрок, который любит розыгрыши с задней линии. Но это просто невозможно. На таком быстром корте тактическая разница гораздо меньше», — приводит слова Рублёва Punto de Break.

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