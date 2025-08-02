Циципас: понимаешь, что кто-то влюблён, когда он начинает игнорировать тревожные сигналы

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 30-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал пост в социальных сетях о влюблённости.

«Ты понимаешь, что кто-то по-настоящему влюблён, когда он начинает игнорировать тревожные сигналы, о которых раньше предупреждал других», – написал Циципас на своей странице в социальной сети X.

Напомним, в июле в СМИ появилась информация о расставании Циципаса с испанской теннисисткой Паулой Бадосой.

В нынешнем сезоне Циципас выиграл один титул на хардовом турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). На турнирах «Большого шлема» в 2025 году лучшим результатам грека является выход во второй круг «Ролан Гаррос». На Australian Open и Уимблдоне Стефанос потерпел поражение в первом круге.